El vial de Porto Cabeiro será mejorado este año

El Concello de Redondela ultima los trámites administrativos para llevar a cabo la transformación de la carretera de Porto Cabeiro, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en una zona especialmente transitada por su proximidad al CEIP Porto Cabeiro. Las empresas constructoras interesadas en ejecutar las obras tienen de plazo hasta el próximo 16 de marzo para presentar sus propuestas al concurso de licitación pública.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 530.000 euros y está previsto que los trabajos comiencen durante el segundo trimestre de este año. La intervención afectará al tramo comprendido entre la N-555 y el camino do Campiño, un punto estratégico tanto para la movilidad de los vecinos como para el acceso al centro educativo.

Según explicó ayer el Concello de Redondela, la actuación contempla una reforma integral de la vía. Entre las principales mejoras se incluye la creación de una nueva calzada con un ancho de 5,8 metros, así como la construcción de aceras en uno de los márgenes de la carretera. Estas tendrán un ancho variable que oscilará entre los 1,1 metros en los puntos más estrechos y los 3 metros en las zonas más amplias, lo que permitirá mejorar notablemente el tránsito peatonal.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia municipal para crear espacios urbanos más seguros y accesibles. Según indicó, el proyecto responde a la voluntad de avanzar hacia entornos más pensados para las personas. «Este proxecto enmárcase na mesma liña na que traballa o Concello para crear contornas máis accesibles e adaptadas ás persoas», afirmó.

Rivas subrayó que la humanización de la carretera persigue dos objetivos fundamentales. «Por unha banda, queremos ordenar os espazos dando prioridade absoluta ao peón, cun acceso moito máis seguro para o colexio; por outra, cómpre renovar os servizos urbanos que actualmente se atopan en mal estado», señaló.

En la actualidad, la calle presenta un estado de conservación deficiente debido al paso del tiempo y a las sucesivas reformas parciales realizadas a lo largo de los años. La práctica inexistencia de aceras, los numerosos parches en el firme y las intervenciones puntuales hacen necesaria una renovación completa de la vía. Además, el proyecto incluye la mejora de la red de drenaje y la incorporación de elementos vegetales a lo largo del itinerario.

La obra se financiará a través del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.