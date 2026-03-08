Tres heridos tras chocar frontalmente dos coches en Salvaterra de Miño
Uno de ellos ha tenido que ser excarcelado
Tres personas han resultado heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada de su vehículo tras una colisión frontal entre dos turismos en Salvaterra de Miño.
Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, tuvo constancia del suceso a las 19.20 horas del sábado, a través de varias llamadas de particulares que indicaban que los dos vehículos habían colisionado frontalmente en el kilómetro 11 de la PO-510, a su paso por la parroquia de Cabreira.
A continuación, informaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de O Porriño, ya que los alertantes advertían de la posible presencia de personas atrapadas en el interior de uno de los turismos. También intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez allí, los bomberos tuvieron que utilizar material de excarcelación para liberar a uno de los ocupantes. Posteriormente, los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos al centro hospitalario de referencia.
