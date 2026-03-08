Teatro feminista para o alumnado baionés

O programa «Baiona lila», impulsado arredor do 8-M polo Concello, leva esta semana a peza teatral «Subterránea» de Mónica Sueiro aos centros educativos. A obra reivindica a memoria silenciada das pintoras na historia e represéntase mañá luns no Cova Terreña e o martes e mércores no IES 1º de Marzo.