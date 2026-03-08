Flores
Salceda prepara sus Xornadas da Camelia
Reunirá a un total de setenta expositores y se celebrará el próximo fin de semana
Salceda
El Concello de Salceda de Caselas celebrará el próximo fin de semana, los días 14 y 15 de marzo, las XVII Xornadas da Camelia, una cita ya consolidada que convierte al municipio en un referente en torno a esta flor emblemática, que llegó a este municipio antes que a otras zonas de la comunidad gallega. El evento reunirá a alrededor de 70 expositores y expositoras procedentes de distintos puntos de Galicia y Portugal.
Como novedad, las jornadas contarán con la visita de una expedición del Concello de Vedra, que se desplazará hasta Salceda tras el reciente hermanamiento entre ambos municipios en torno a la camelia.
