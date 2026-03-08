Porriño invierte 2,1 millones en un nuevo espacio urbano

El Concello de Porriño ha iniciado las obras que permitirán comunicar de forma directa y accesible las calles Pío XII, Domingo Bueno, Ramón González y Antonio Palacios, en una actuación estratégica destinada a transformar y revitalizar el centro urbano del municipio, informó ayer el concello porriñés.

El presupuesto global de la actuación supera los 2,1 millones de euros. De esta cantidad, más de 1,1 millones serán aportados por la Diputación de Pontevedra, mientras que el resto se financiará con fondos municipales. Se trata de uno de los mayores esfuerzos inversores realizados en los últimos años en el centro porriñés.

Las obras permitirán intervenir en un ámbito de más de 4.000 metros cuadrados, donde antiguas zonas de aparcamiento y parcelas residuales serán transformadas en un nuevo espacio verde y de convivencia integrado en la red de espacios públicos de la localidad.

El proyecto contempla la creación de distintas áreas pensadas para el encuentro vecinal y el ocio. Entre ellas destacan zonas de descanso y reunión, gradas que funcionarán como un pequeño anfiteatro para la celebración de actividades culturales, así como espacios de juego infantil cubiertos y adaptados a diferentes franjas de edad. También se habilitará una zona de agua con fuentes secas y canales decorativos, junto con la plantación de especies autóctonas que combinarán árboles caducifolios y arbustos para generar sombra y favorecer la biodiversidad.

Además, se instalará nuevo mobiliario urbano y un sistema de iluminación eficiente que reforzará el carácter sostenible de la intervención.

El nuevo parque permitirá integrar y conectar de forma fluida las calles Antonio Palacios, Domingo Bueno, Pío XII y Ramón González. Para ello se habilitarán itinerarios accesibles que enlazarán el centro social con este nuevo espacio público, facilitando su uso por personas de todas las edades y capacidades.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó la importancia de esta actuación para el futuro del municipio. «Este proxecto marca un antes e un despois na configuración do noso centro urbano. Estamos a recuperar espazos degradados para convertelos nun pulmón verde e nun punto de encontro para toda a veciñanza», afirmó.

El regidor subrayó también la magnitud de la inversión. «Falamos dun investimento histórico, superior aos dous millóns de euros, que non só mellorará a mobilidade e a conexión entre rúas clave, senón que tamén fortalecerá a cohesión social e dinamizará a vida cultural e comercial do centro», indicó.

Noticias relacionadas

El regidor pidió comprensión a la ciudadanía por las posibles molestias derivadas de estas obras incluidas en el Plan Provincia Extraordinaria.