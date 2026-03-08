Ponteareas homenajea a las Mulleres da Carreira

Las Mulleres da Carreira son una seña de identidad de Ponteareas que aún perdura y el Concello ha decidido dedicarles el 8 de marzo. Así, hoy a las 12.00 horas en la sala multiusos del auditorio municipal, tendrá lugar el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer donde ellas estarán en el centro con el rostro de 8 personas.

Son ocho mujeres destacadas por su trayectoria y contribución cultural, económica y social al municipio, así como a su colectivo.

Las conocidas como Mulleres da Carreira de Guláns, son mujeres que mantienen vivo el cultivo del afamado pimiento de Guláns y que, con su trabajo diario, continúan siendo la huerta del municipio. Actualmente, media docena de mujeres siguen portando con orgullo el nombre de Mulleres da Carreira y preservan una tradición agrícola que forma parte del patrimonio local.

Su labor no solo garantiza la continuidad de un producto reconocido por su calidad, sino que también mantiene viva una forma de vida vinculada al campo gallego. Estas mujeres son guardianas de un conocimiento transmitido de generación en generación y representan el vínculo entre el pasado y el presente. Gracias a su esfuerzo, el cultivo del pimiento de Guláns sigue formando parte de la memoria colectiva y del paisaje agrícola de la zona.

La concejala de Igualdad, Raquel Plana, explica que este acto nace de un proceso participativo desarrollado durante los últimos meses, en el que la concejalía trabajó junto a un grupo de vecinas y con el equipo del Centro de Información a la Mujer (CIM) para detectar inquietudes y diseñar la programación del 8-M. «Se pusieron en común varias propuestas y todas coincidieron en la idea de organizar un acto de homenaje a mujeres del municipio», señala la edil. Por su parte, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, destaca la importancia de seguir avanzando hacia una igualdad real entre mujeres y hombres. En este sentido, el Concello ha iniciado la redacción del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Plan de Igualdad Municipal, con el objetivo de contar con una hoja de ruta que permita impulsar políticas públicas que fomenten la igualdad y detectar desigualdades dentro de la propia administración local.