La pesca recreativa ya es 100% legal en el muelle de Baiona

Aunque Portos de Galicia y el Concello de Baiona ya habían firmado un convenio el pasado abril para legalizar la pesca de recreo en el puerto pesquero tras 53 años de prohibición, es desde esta semana cuando los aficionados ven respaldada la actividad con la correspondiente cartelería y la normativa actualizada.

Lo cierto es que ya practicaban su hobby sin problemas, pero el cambio legal los protege ahora al 100% de posibles sanciones. Eso sí, deben seguir unas normas que pueden consultar en los códigos QR impresos en los carteles, como respetar 3 metros de distancia entre sí, la franja horaria de 17.00 a 7.00 para no interferir con el sector profesional o la obligación de dejar limpio el entorno, entre otras.