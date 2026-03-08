Mos reconoce el talento de sus ajedrecistas

El Concello de Mos reconoció ayer el talento y la proyección de las jóvenes jugadoras del Club Xadrez Mos en un acto celebrado en el CRC de Torroso, previo a la disputa de la sexta jornada de la Liga Galega por Equipos.

El Club Xadrez Mos lleva años trabajando para dar visibilidad a las mujeres en el ajedrez, fomentando la participación de niñas y jugadoras y ofreciendo referentes para las más jóvenes de su cantera. La existencia de un equipo íntegramente femenino supone además un paso importante para promover la igualdad en una disciplina en la que no existen diferencias físicas entre participantes y que favorece la convivencia e integración.

Con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa, Nidia Arévalo, acompañada por el concejal de Igualdad, Leo Costas, asistió al acto coincidiendo con el encuentro entre el CXM Marián Tuni y el Fontecarmoa de Vilagarcía. Antes de la partida se leyó un manifiesto a favor de la igualdad en el deporte.

Durante el acto también se homenajeó a tres jugadoras de la cantera por sus brillantes resultados en los Campeonatos de Galicia Sub-8 2026: Sabina Taboada Domínguez, tercera clasificada; Xiana Losada Lamela, segunda; y Danna Fernanda González Rivero, campeona gallega femenina Sub-8 y subcampeona en la modalidad mixta.

Noticias relacionadas

El equipo femenino del club, el CXM Marián Tuni, compite por segundo año consecutivo en la segunda división autonómica de una competición que reúne a 71 clubes, 233 equipos y más de 2.000 participantes, solo un 7% mujeres.