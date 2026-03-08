Cabo Verde acoge a las alcaldesas

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, participará los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Praia (Cabo Verde) en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas «As Elixidas», una iniciativa que reunirá a alcaldesas y representantes municipales de Cabo Verde, Mozambique y Galicia para impulsar la participación efectiva de las mujeres en el poder local y promover políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro, organizado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade y la Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde (ANMCV), se celebrará bajo el lema «Electas en lo local, una voz global» y coincide con las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. La iniciativa cuenta con financiación de la Xunta de Galicia y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El programa reunirá a representantes municipales de los tres países, así como a integrantes de los gobiernos caboverdiano, español y gallego y a especialistas de organismos internacionales y del ámbito académico.

Nava Castro participará en la mesa de debate «Mujeres en la política local: barreras, oportunidades y lecciones aprendidas en Cabo Verde, Mozambique y Galicia», donde se analizarán los principales obstáculos para el acceso y la permanencia de las mujeres en cargos municipales, así como las estrategias de cooperación y apoyo.