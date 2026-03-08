Se buscan costaleros y figurantes para las procesiones de Baiona

La Semana Santa baionesa calienta motores con el inicio de los ensayos de las procesiones ayer mismo y la ya tradicional búsqueda de personas portadoras y figurantes para completar el equipo con plantilla suficiente para garantizar los relevos durante los recorridos. Los interesados pueden acudir a los encuentros para para preparar los desfiles, que se celebran sábados y domingos a las 16.30 en la capilla de la Misericordia, donde la Hermandad de la Santa Casa de Paz y Misericordia presentó el viernes el programa y el cartel de este año.

En honor a todos los voluntarios que a lo largo de los años han contribuido a conservar esta tradición en la villa real se ha diseñado el cartel, un primer plano del rostro de Verónica Silva, una baionesa que en 2010 representó a María en la comitiva.

Noticias relacionadas

Las principales citas tendrán lugar el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la bendición en la iglesia del convento de las Madres Dominicas a las 11.30 y la procesión a continuación hacia la iglesia parroquial; el Jueves Santo, 2 de abril, con la procesión de Los Pasos a las 20.00; y el Viernes Santo, con la del Santo Entierro a las 20.00 y la de la Soledad, solo para mujeres, a las 23.00.