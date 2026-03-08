La andaina de Guláns, homenaje a los ranchos

La décima edición de la andaina circular AndaGuláns, una cita ya consolidada en el calendario deportivo, rinde homenaje este año a los tradicionales ranchos, una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural del entorno.

En el acto de presentación participaron la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera; el jefe del Servicio Provincial de Deportes de la Xunta en Pontevedra, Daniel Benavides; el presidente de la Federación Galega de Montañismo, Alejandro López; y el presidente de Xistra, Enrique Freixeiro, quienes destacaron el éxito de esta iniciativa que combina deporte, naturaleza y cultura.

La prueba ofrecerá dos recorridos, uno de 25 kilómetros y otro de 12, para facilitar la participación de personas con diferentes niveles. La distancia larga formará parte de la Liga Galega de Andainas 2026.

La organización también pondrá en valor el Rancho Reis de Guláns, una tradición muy arraigada en el municipio, y rendirá homenaje a la empresa local Tesis por su apoyo desde la primera edición. Las inscripciones ya están abiertas para participar en esta nueva edición de AndaGuláns.