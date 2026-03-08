13 ofertas para diseñar las viviendas públicas

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de 13 ofertas aspirantes a redactar el proyecto de construcción de las 12 viviendas de promoción pública que la Xunta prevé en Baiona con una inversión de 2,5 millones de euros. El Concello ha cedido para ello una parcela de 871 metros cuadrados en O Burgo.