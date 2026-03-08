13 ofertas para diseñar las viviendas públicas
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha recibido un total de 13 ofertas aspirantes a redactar el proyecto de construcción de las 12 viviendas de promoción pública que la Xunta prevé en Baiona con una inversión de 2,5 millones de euros. El Concello ha cedido para ello una parcela de 871 metros cuadrados en O Burgo.
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
- Una carambola maldita