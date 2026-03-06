Un incendio arrasa una nave en Tomiño que cobijaba un coche y material agrícola
Pese a estar cerca de viviendas, ninguna persona resultó afectada
Una nave particular ha ardido esta madrugada en el municipio pontevedrés de Tomiño. Según ha informado el 112, minutos después de las 3 horas, un particular indicó que había escuchado explosiones en una nave localizada en el lugar de Carregal de Abaixo, en Amorín.
Poco después llamaban los dueños de las instalaciones, que explicaron que se trataba de un almacén donde guardaban un coche y otros materiales. Aunque estaba situado cerca de viviendas, ninguna persona resultó afectada.
Al lugar se desplazaron los bomberos de O Porriño, el GES De A Guarda y de Mos, el servicio municipal de Protección Civil de Mos y los agentes de la Guardia Civil.
Los equipos de emergencias dieron por extinguido el incendio poco después de las 5 horas y confirmaron que ardió un coche y material agrícola, entre otros efectos. La nave quedó completamente destruida.
