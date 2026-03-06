Un hombre muere en plena calle en Chapela

Un hombre murió debido a una indisposición cuando se encontraba en plena calle en Chapela. El fallecido es un varón próximo a los 60 años.

Ocurrió el pasado miércoles por la noche, sobre las 23 horas, en la Avenida de Redondela, frente al centro de salud. Fue una testigo quien alertó al 091 de que un hombre se había desplomado sobre la acera cuando hacía el gesto de entrar en un cajero automático.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y el 061, que nada pudo hacer por salvarle la vida. Tan solo se pudo certificar el fallecimiento.

El despliegue captó la atención de los pocos transeúntes que a esa hora se encontraban en la calle.