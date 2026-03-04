Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
Tenía 65 años y estaba acompañado por otro operario
Un hombre de 65 años ha fallecido esta tarde en Mos mientras trabajaba en una vivienda, en la parroquia de Sanguiñeda.
Según fuentes de la Guardia Civil, el sexagenario estaba en lo alto de una escalera de metro y medio, desde donde se cayó.
De momento, y a la espera de la autopsia, se desconoce si el hombre falleció antes de caerse de la escalera por causas naturales o si lo hizo después de precipitarse a causa de algún golpe.
Los hechos acontecieron pasadas las tres de la tarde, cuando la víctima trabajaba, en compañía de otro operario, en una vivienda. Fue su compañero el que avisó a los servicios de emergencias y hasta el lugar se desplazaron profesionales del servicio de Urxencias 061, pero a su llegada no pudieron más que certificar la muerte de este trabajador. También acudieron efectivos del GES de Mos y agentes de la Guardia Civil.
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Las familias de acogida en Galicia tendrán prioridad para adoptar a los menores a su cargo
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Los de Vigo vuelven a ser los médicos gallegos que más secundan la huelga indefinida de Atención Primaria
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»