Muere un trabajador tras caer desde una altura en Mos
El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 15:10 y activó al 061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.
Un trabajador ha muerto este miércoles en el municipio pontevedrés de Mos tras sufrir una caída desde una altura, según informó el 112 Galicia. Según la propian central de emergencias, el hombre falleció al precipitarse de un andamio en el que estaba trabajando.
El suceso se produjo en la parroquia de Sanguiñeda. El centro de emergencias recibió el aviso alrededor de las 15:10 horas y movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.
