Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaSobrecostes logísticaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaHotel sin personalSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Muere un trabajador tras caer desde una altura en Mos

El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 15:10 y activó al 061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.

Sala de control del 112 en Galicia

Sala de control del 112 en Galicia / Xoán Álvarez

R. V.

Un trabajador ha muerto este miércoles en el municipio pontevedrés de Mos tras sufrir una caída desde una altura, según informó el 112 Galicia. Según la propian central de emergencias, el hombre falleció al precipitarse de un andamio en el que estaba trabajando.

El suceso se produjo en la parroquia de Sanguiñeda. El centro de emergencias recibió el aviso alrededor de las 15:10 horas y movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Mos y a la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents