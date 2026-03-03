Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Guardia Civil investiga a un joven por robar dos palas de pádel de 250 euros en A Guarda

El vecino de 18 años cuenta con antecedentes penales además de los cinco hurtos en vehículos

Las pálas de pádel Nox recuperadas por la Benemérita

R. V.

Vigo

El equipo de investigación de la Guardia Civil de Tui investiga a un varón de 18 años vecino de O Rosal con antecedentes policiales, por cinco presuntos delitos de hurto en interior de vehículo.

La investigación se inició tras recibir varias denuncias por delitos de hurto en un aparcamiento de la localidad de A Guarda con similar modus operandi durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero.

Tras el análisis de las denuncias recibidas, así como por las diferentes pesquisas recabadas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos procediendo a su investigación el día 27 de febrero.

Entre los efectos sustraídos se han recuperado dos palas de pádel marca Nox, con un valor aproximado de 250 euros.

Las diligencias han sido entregadas en el Servicio común de tramitación de Tribunal de Instancia de Tui.

