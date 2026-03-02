Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos personas resultan heridas tras producirse una colisión frontal en Tomiño

Los hechos tuvieron lugar en el inicio de la PO-344 a primera hora de la mañana

Tramo inicial de la PO-344, carretera donde tuvo lugar el choque

Tramo inicial de la PO-344, carretera donde tuvo lugar el choque / Google Maps

R. V.

Vigo

Dos personas han resultado heridas a primera hora de este lunes tras producirse una colisión frontal entre dos turismos en la localidad pontevedresa de Tomiño.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 1 de la PO-344, en las inmediaciones de la parroquia de Forcadela. Fue un particular el que alertó del suceso, explicando que los heridos estaban liberados y accesibles.

Por ello, se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Servicios de Mantenimiento de la vía. Los heridos fueron trasladados sin mayores complicaciones.

