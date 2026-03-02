Sucesos
Dos personas resultan heridas tras producirse una colisión frontal en Tomiño
Los hechos tuvieron lugar en el inicio de la PO-344 a primera hora de la mañana
Vigo
Dos personas han resultado heridas a primera hora de este lunes tras producirse una colisión frontal entre dos turismos en la localidad pontevedresa de Tomiño.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron en el punto kilométrico 1 de la PO-344, en las inmediaciones de la parroquia de Forcadela. Fue un particular el que alertó del suceso, explicando que los heridos estaban liberados y accesibles.
Por ello, se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Servicios de Mantenimiento de la vía. Los heridos fueron trasladados sin mayores complicaciones.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros
- Buscan familias para ocho cachorros de A Estrada
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia