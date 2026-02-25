Las lluvias convierten en una belleza el río Tamuxe en Oia

El río Tamuxe, afluente del Miño, vive estos días la que seguramente es una de las estampas más bellas de su historia. Las fuertes lluvias de los últimos meses han provocado que el caudal haya aumentado más que nunca, provocando imágenes espectaculares. Por ejemplo, con cascadas naturales por las que no para de bajar agua.

De esta situación se benefician también las pozas de Loureza y Bugalleira, por donde pasa el Tamuxe, y a las que cada verano acuden a bañarse numerosas personas.