La Guardia Civil busca al atracador de Mondariz: se llevó dinero y huyó simulando ser un señor mayor con una máscara

Un hombre con una máscara de látex simulando una persona mayor atracó una sucursal bancaria a punta de pistola, hoy, a primera hora de la tarde en Mondariz. El asaltante se llevó dinero en efectivo, aunque se desconoce la cantidad, y todavía no ha sido localizado por la Guardia Civil, que desplegó un importante dispositivo.

El hombre entró en la sucursal bancaria, ubicada en la calle Domingo Blanco Lage, minutos antes de las dos de la tarde. Según ha podido saber este periódico, iba caracterizado de persona mayor, con una máscara de látex que le cubría toda la cabeza. También llevaba un arma de fuego, con la que atemorizó a los tres trabajadores que se encontraban en ese momento en el interior de las instalaciones. A dos de ellos los inmovilizó atándole las manos con bridas, y a un tercero lo obligó a abrirle la caja del dinero. Así, una vez que se hizo con el botín, se dio a la fuga.

Minutos después del asalto entró un cliente al banco, que se percató de lo sucedido y, cuando salió dando la voz de alarma, pasaba por la calle el alcalde de Mondariz, Pablo Barcia, que contactó con el cuartel de la Guardia Civil de Ponteareas para requerir su presencia. El regidor destaca la rápida intervención de los agentes, cuyo despliegue no pasó desapercibido en la villa.

Noticias relacionadas

Sobre la huida del asaltante, se desconoce por ahora si actuó o solo o había alguna persona esperándolo. Tampoco se sabe si escapó en coche o a pie. En este sentido, cabe apuntar que, en el momento del atraco, cayó un fuerte chaparrón en Mondariz, por lo que apenas había gente en la calle que sirva de testigo para esclarecer las causas del robo que investiga ya la Guardia Civil.