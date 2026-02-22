Medio centenar de voluntarios recogen plásticos y restos del temporal en Panxón: «Había moito por facer»
La acción promovida por Somos Terra y el Concello de Nigrán llenó más de 25 bolsas de residuos
Cuerdas de pesca, botellas o colillas, entre los más habituales
Dar un paseo, tomar una cerveza, bañarse en el mar... o aprovechar para cuidar el medio ambiente. Alrededor de medio centenar de voluntarios acudieron este domingo a la playa de Panxón para recoger restos de basura y otros residuos que las once borrascas de este año han acumulado en el arenal.
La acción fue convocada por la asociación Somos Terra y el Concello de Nigrán para aprovechar la tregua meteorológica de este fin de semana, logrando recoger alrededor de 25 bolsas con estos materiales. Los trabajos ocuparon prácticamente toda la franja matinal del domingo, llamando la atención además de quienes caminaban por el paseo a esas horas
«É un espazo pequeno para ser tanta xente, pero había moito por facer e recoller», explica Raquel G. Villar. Entre los materiales retirados destacan las botellas, colillas, plásticos muy pequeños o, especialmente, cuerdas gruesas de pesca. Entre los voluntarios hubo gente llegada desde distintos puntos del Val Miñor o incluso Vigo. Por el momento no tienen programada una nueva salida de este tipo, aunque no la descartan dado el elevado volumen de basuras que las mareas han arrastrado a las playas en este invierno.
Consultoría nacida en la UVigo
Somos Terra nació de la mano de dos biólogas de la Universidade de Vigo después de la ola de incendios vivida en 2017. Su objetivo es «educar, sensibilizar e implicar a los diferentes agentes de la sociedad para activar la sostenibilidad». Dos años después fue premiado en el programa IV INCUVI-Avanza del propio campus universitario, colaborando en la actualidad con ayuntamientos y empresas de toda Galicia.
