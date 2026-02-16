El negociador de la Guardia Civil interviene en Gondomar y un hombre se entrega tras efectuar dos disparos a una mujer

La intervención del negociador de la Guardia Civil de Pontevedra resultó determinante para resolver sin incidentes un operativo desarrollado en el barrio de A Gándara, en Gondomar, que culminó con la detención de un vecino de la localidad.

El arrestado, un varón español de 52 años, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones con arma de aire comprimido en grado de tentativa. La actuación policial se produjo tras una denuncia presentada el pasado 10 de febrero por una mujer, también de 52 años y vecina del municipio.

Según manifestó la denunciante, cuando accedía a una vivienda del citado barrio donde realizaba labores de limpieza, un vecino efectuó dos disparos con balines que pasaron a escasos centímetros de su rostro. Durante la huida, la mujer sufrió lesiones de carácter leve y solicitó posteriormente una orden de protección.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del sospechoso. Posteriormente, el juzgado de guardia de Vigo autorizó la entrada y registro en la vivienda.

Presencia de armas

Dada la gravedad de los hechos y la posible presencia de armas en el interior del inmueble, se desplegó un operativo reforzado en el que la actuación del negociador fue clave. Gracias a las técnicas de comunicación y gestión de crisis empleadas, el agente logró establecer un canal de diálogo con el investigado, rebajar la tensión existente y garantizar una resolución segura, tras casi dos horas.

Finalmente, el hombre accedió a entregarse de manera voluntaria y facilitó el arma presuntamente utilizada, junto con la munición. La intervención se desarrolló sin daños personales ni incidentes.

La actuación pone de relieve el papel de las unidades especializadas en negociación de la Guardia Civil, cuya preparación permite afrontar situaciones complejas priorizando la seguridad de las personas.