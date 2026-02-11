Reggaeton Beach Festival confirma su gira 2026 en siete ciudades y anuncia nueva dirección y socios internacionales

Reggaeton Beach Festival (RBF), el mayor festival de reguetón de Europa, anuncia el inicio de una nueva fase de crecimiento global marcada por la incorporación de nuevos socios estratégicos internacionales y una renovada estructura de gobernanza. De forma paralela, el festival confirma la octava edición de su gira, que en 2026 pasará por siete ciudades españolas.

Está nueva etapa incluye la entrada de Cerruti Capital 1881, fondo de inversión con sede en Dubái, VANQUISH Sports & Media Group, conglomerado internacional especializado en el desarrollo y escalado de plataformas culturales, marcas de entretenimiento, activaciones globales y estrategias avanzadas de monetización.

La operación establece un nuevo marco de liderazgo y control diseñado para evolucionar Reggaeton Beach Festival desde un festival líder en Europa hacia una plataforma global de entretenimiento, integrando eventos en vivo, alianzas de marca, contenidos, propiedad intelectual y experiencias impulsadas por la comunidad en múltiples mercados internacionales. En este proceso, VANQUISH desempeñará un rol clave en la internacionalización del proyecto, la diversificación de sus líneas de negocio y la construcción de una arquitectura global de marca.

Los nuevos socios de RBF. De izquierda a derecha: Raul Rojas, Gianmaria Borra Cerruti, Mattia Loetscher, Ivan Sanahuja, Antonio Beaus y Wonder Lozano. / michael diligent

En el marco de esta nueva gobernanza, Mattia Loetscher ha sido nombrado Presidente Ejecutivo, mientras que Andrés Tortarolo asume el cargo de CEO, combinando visión estratégica, capacidad de ejecución internacional y continuidad operativa junto al equipo fundador.

«El reggaetón ya no es solo un género musical: es una de las expresiones culturales más influyentes del mundo y un vehículo extraordinariamente potente para las marcas que quieren conectar de forma auténtica con audiencias globales, especialmente millennials y generación Z. Nuestro objetivo es transformar RBF en una plataforma capaz de traducir esa energía cultural en propuestas de valor escalables, relevantes y sostenibles para artistas, marcas y fans», señaló Andrés Tortarolo nuevo CEO de Reggaeton Beach Festival.

Mattia Loetscher nuevo Presidente Ejecutivo destaca que «con esta alianza estratégica proyectamos Reggaeton Beach Festival hacia una nueva dimensión a todos los niveles. No solo ampliamos su alcance como circuito de festivales, sino que evolucionamos RBF hacia una verdadera plataforma integral de producción, que abarca desde los eventos en vivo hasta la producción discográfica, el desarrollo de contenidos y la expansión internacional a escala global».

Por su parte, Iván Sanahuja, COO y socio fundador, señaló: «No se trata de una operación basada en la venta, sino en la construcción. RBF entra en una nueva fase centrada en la escala, la estructura y la ambición global, apoyada por socios estratégicos alineados con el proyecto».

La transacción se ha estructurado por fases dentro de un plan de creación de valor a largo plazo. Por este motivo, las partes han optado por no divulgar cifras financieras.

La hoja de ruta estratégica de esta nueva fase incluye: expansión internacional mediante una combinación de licencias y operaciones directas; fortalecimiento del ecosistema global de patrocinadores y alianzas de marca.; desarrollo de activos digitales propios, formatos de contenido y propiedad intelectual y profesionalización de la gobernanza, los datos, la monetización y los procesos operativos.

La nueva etapa se apoya también en la integración de G13 Group, plataforma cultural con actividad en toda España, especializada en el desarrollo de ecosistemas creativos que combinan música, eventos, contenidos y comunidad, aportando estructura operativa y visión estratégica al crecimiento del proyecto. Agregando además partners estratégicos como Wonder Music Ent para llegar a un nuevo ciclo.

Con esta nueva estructura, Reggaeton Beach Festival se posiciona para consolidarse como una de las principales plataformas globales del reggaetón y la cultura urbana a nivel mundial, conectando música, entretenimiento, marcas y comunidad internacional.

Gira RBF 2026: siete ciudades confirmadas

Escenario principal del RBF. / Cedida

En paralelo a este anuncio corporativo, Reggaeton Beach Festival confirma que su octava gira se celebrará durante los meses de junio y julio de 2026, con siete fechas ya confirmadas en Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Mallorca, Santander y Nigrán (Pontevedra), consolidándose como una de las grandes citas musicales del verano en España.

Las entradas promocionales ya están a la venta. Aunque el festival aún no ha anunciado el line up de 2026, en ediciones anteriores han participado artistas internacionales de primer nivel como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, Anuel, Ozuna, Nicky Jam o Arcángel, entre otros.