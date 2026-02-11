La caída de un árbol corta un carril de la A-52 en A Cañiza en dirección a Vigo
Este desprendimiento sobre la carretera se produce en plena borrasca Nils, que ha dejado un reguero de incidencias en toda la comunidad
La caída de un árbol en plena A-52 a la altura de A Cañiza ha obligado a cortar uno de los dos carriles en dirección a Vigo.
Varios conductores alertaron al 112 de esta incidencia ocurrida sobre las 18.50 horas concretamente en el punto kilométrico 269 de la Autovía das Rías Baixas, entorno perteneciente a la parroquia de Oroso, según han confirmado a FARO fuentes de la Guardia Civil.
La central de emergencias gallega ha puesto en conocimiento de los hechos a Tráfico y al servicio de mantenimiento de carreteras.
