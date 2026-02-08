Las mejoras del vial EP-2505 en Salceda aún no tienen fecha

Las mejoras de seguridad de la carretera propiedad de la Diputación de Pontevedra EP-2505 en Salceda de Caselas no cuentan con ninguna fecha de ejecución. Esta es la conclusión extraída por el PSdeG-PSOE de Salceda tras la pregunta formulada por el portavoz socialista de Salceda, Xurxo Gregorio Vaqueiro, a través del grupo socialista en la Diputación. La obra había sido anunciada en junio de 2024 por el presidente de la Deputación, Luis López, «y no se volvió a saber nada de ella», apunta Xurxo Gregorio.

El edil socialista indica que se trata de un proyecto anunciado por el presidente de la institución provincial a la actual alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, como un compromiso de la Diputación con las vecinas y vecinos de Salceda y, en particular, con los de Entenza. El grupomunicipal del PSOE de Salceda recuerda que «se trata de un proyecto redactado durante el mandato de la anterior alcaldesa socialista, Verónica Tourón, por lo que no estamos ante un proyecto nuevo».