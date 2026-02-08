Esta carrera la ganamos unidas

Pablo Vicente fue uno de los primeros en anotarse al evento «Corremos contra o cancro», que en su IV edición se celebra en Mos el domingo 22 de febrero. Tenía 18 años cuando a su madre le diagnosticaron un cáncer y ella solía acompañarlo a todas las carreras. En diciembre la perdió: tras varios años libre de células perjudiciales, una recaída resultó fatal. «Han sido trece años intensos, con momentos muy buenos y algunos malos. En diciembre me quedé sin ella, cuando ya planeábamos venir a la carrera de Mos, por eso le dedico mi participación».

La enfermedad del cáncer es una carrera en sí misma que, afortunadamente, ganan cada vez más personas. Eso es lo que opina María del Carmen Domínguez Cabaleiro, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Mos, que considera que las ganas de vivir y afrontar la enfermedad sin ningún tipo de tabúes son parte del tratamiento. Solo en Mos, en 2025, hubo más de trescientos casos diagnosticados, «pero los servicios de oncología del área sanitaria de Vigo son una referencia; están trabajando muy bien y son una ventana a la esperanza».

Lo mismo opinan Ana Belén Campo, Luisa Luna y Elena Lorenzo, que de diferente forma vivieron en los últimos años su lucha contra el cáncer, en todos los casos de mama, y se consideran ganadoras. «Me lo detectaron en agosto de 2024 y me operé en diciembre. No pasé por quimio; me hicieron braquiterapia, que es una técnica para la que estás ingresada. Como tengo más problemas de salud, no era apta para ponerme radio ni quimio. Conservé las dos mamas, me quitaron solo una parte y, de momento aquí estoy, con revisiones y controles cada seis meses con la oncóloga y con la cirujana», explica Luisa Luna.

«Hace tres años que me lo diagnosticaron; perdí la mitad de la mama, pero no pasé por quimio y hago revisiones cada año. Ahora parece que vuelve a haber unas células y tengo que repetir pruebas. Pero tengo ánimo para seguir adelante en la vida y luchar; el ánimo nunca lo perdí», dice Elena Lorenzo.

Ana Belén tuvo más complicaciones, pero está feliz. «Mi cáncer fue muy brusco, pero aquí estoy». Explica que, cuando lo descubrieron, «tuvieron que quitarme toda la mama; tuve quimio, tuve radio; tuvieron que quitarme el otro pecho, los ovarios, una trompa... Tuve un infarto también, y además otros problemas, pero aquí estoy, y el ánimo es necesario en los momentos más complicados». «En el área de Vigo tenemos una unidad de mama espectacular. La Asociación contra el Cáncer también está siempre ahí para todo: preguntando si necesitas algo, ayuda psicológica, por ejemplo. Yo tiré de ella; estuve muy arropada tanto por los médicos como por la familia. Tengo que decir que viví esta etapa más en el hospital que en casa: en un mes tuve tres operaciones». Añade que, cuando venían a visitarla, no le gustaban las caras de pena «porque yo sabía que saldría adelante, y así fue».

Elena dice además que la enfermedad también es un aprendizaje: «Te das cuenta de que la vida hay que tomarla de otra manera. Creo que apreciamos más la vida, la forma de vivir… no andamos tan estresados».

Carmen y María Jesús Pereira, que es directiva de la asociación, invitan a la participación en la carrera y la andaina del día 22, que organiza el Concello de Mos, y destaca el papel de la asociación —a la que irá la recaudación— en el apoyo a los enfermos y las familias «siempre con absoluta discreción». «Esta carrera la ganamos entre todas y unidas», dice. Para la inscripción: www.cronotoc.es.