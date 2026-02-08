Comercio
ACISA, con nueva directiva, prepara varias campañas locales
ACISA —Asociación de Comerciantes e Industriais de Salceda de Caselas— inicia una nueva etapa liderada por un equipo de siete mujeres que asumen la directiva con el objetivo de revitalizar el comercio local. La presidenta, Marga Soto, destacó la necesidad de impulsar el comercio, la industria y la hostelería en un contexto marcado por el avance de las compras en línea.
La nueva directiva mantuvo un primer encuentro con la alcaldesa, Loli Castiñeira, y la concejala de Comercio, Selene González, con quienes acordaron trabajar conjuntamente en campañas como San Valentín, Entroido o el Día del Padre y de la Madre. También proyectan nuevas iniciativas y colaboraciones educativas para dinamizar la vida comercial de Salceda de Caselas. La alcaldesa agradeció el trabajo «unha nova etapa que se abre cargada de ilusión, comunicación e traballo a prol do comercio local, tan importante para Salceda».
