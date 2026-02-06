Premio «Mulleres con Luz» a las Mulleres Rurais de Mos
La Asociación Mulleres Rurais de Mos recibió el premio «Mulleres con Luz» en el Encontro de Asociacións celebrado en Melide. El evento reunió a un centenar de personas y la presidenta del colectivo mosense, Carol Estévez, fue una de las ponentes del coloquio Mulleres Líderes., en el que puso en valor el rural.
