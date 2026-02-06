Porriño organiza una comida de Entroido para mayores de 60

Porriño organiza una comida de Carnaval para personas mayores de 60 años, que se celebrará el lunes 16 de febrero, a las 14.00 horas, en el Centro Sociocomunitario. Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse en el Concello de Porriño desde el lunes 9 de febrero hasta el jueves 12 de febrero.