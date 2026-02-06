Nigrán proyecta «La máscara» mañana

La programación especial de Entroido de Nigrán arranca mañana sábado conla proyección de la película «La máscara» a las 18.00 en el cine municipal de A Ramallosa. La temática se mantendrá el jueves 12 con «+Cuñados. Un Entroido criminal» a las 19.00 y el sábado 21 a las 18.00 con «Río».