Un herido tras caer un árbol sobre su furgoneta cuando circulaba por la A-55

La caída de un árbol sobre una furgoneta que circulaba por el kilómetro 22 de la A-55 sobre las 9.40 horas de hoy, a la altura de la parroquia porriñesa de Budiño, en sentido Tui, ha causado un herido e importantes problemas de tráfico al quedar cortada la vía. Como consecuencia del impacto, el conductor necesitó asistencia sanitaria.

Los Bomberos de O Porriño se desplazaron de inmediato al lugar y confirmaron que el árbol interrumpía la circulación en la vía. Los servicios de emergencias tuvieron que ocuparse de cortar el árbol para poder retirarlo y restablecer la circulación.

En el operativo participaron, además de los bomberos, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de O Porriño y los servicios de mantenimiento de la autovía.