Cortado un carril en la AG-57 al salirse de la vía un camión que transportaba una hormigonera y una cabeza tractora

Un tráiler que transportaba a un camión hormigonera sobre su plataforma ha volcado a primera hora de este miércoles en la AG-57 a la altura de la localidad pontevedresa de Gondomar, provocando importantes retenciones de tráfico.

El siniestro tuvo lugar sobre las ocho y media de la mañana a la altura del kilómetro 17, en la parroquia de Vincios. Un particular dio aviso del siniestro al 112 Galicia indicando que se trataba de dos camiones, que es lo que parecía al viajar con un camión hormigonera sobre la plataforma y acabar ambos volcados en la cuneta- De hecho, transportaba también la cabeza tractora de otro camión además de la hormigonera.

El accidente no provocó heridos, pero hasta el lugar se tuvieron que desplazar los profesionales del servicio de mantenimiento de carreteras para eliminar del asfalto todos los restos, además de la Guardia Civil de Tráfico