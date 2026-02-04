Cortado un carril en la AG-57 al salirse de la vía un camión que transportaba una hormigonera y una cabeza tractora
Ocurrió a primera hora a la altura de Vincios
Un tráiler que transportaba a un camión hormigonera sobre su plataforma ha volcado a primera hora de este miércoles en la AG-57 a la altura de la localidad pontevedresa de Gondomar, provocando importantes retenciones de tráfico.
El siniestro tuvo lugar sobre las ocho y media de la mañana a la altura del kilómetro 17, en la parroquia de Vincios. Un particular dio aviso del siniestro al 112 Galicia indicando que se trataba de dos camiones, que es lo que parecía al viajar con un camión hormigonera sobre la plataforma y acabar ambos volcados en la cuneta- De hecho, transportaba también la cabeza tractora de otro camión además de la hormigonera.
El accidente no provocó heridos, pero hasta el lugar se tuvieron que desplazar los profesionales del servicio de mantenimiento de carreteras para eliminar del asfalto todos los restos, además de la Guardia Civil de Tráfico
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Herida una mujer y su perro en Vigo tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas