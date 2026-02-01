Terra e Auga gestionará 1,2 millones en un nuevo Leader

El GDR Terra e Auga gestionará más de 1,2 millones de euros a financiar proyectos de desarrollo rural en su ámbito territorial a través de la nueva convocatoria de ayudas de la Intervención Leader.

La publicación de esta convocatoria está prevista para el próximo lunes 2 de febrero en el Diario Oficial de Galicia, según trasladó la Subdirección de Relaciones con los Grupos de Agader en una reunión celebrada en Santiago con los 24 Grupos de Desarrollo Rural de Galicia.

Esta convocatoria, enmarcada en el PEPAC 2023-2027, contará con una de las mayores dotaciones presupuestarias de su historia. En concreto, el GDR Terra e Auga gestionará un total de 1.260.663 euros destinados a proyectos que se desarrollen en los municipios de Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 6 de abril de 2026 y podrán concurrir tanto proyectos productivos y generadores de actividad económica como proyectos no productivos promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas podrán alcanzar hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros, en el caso de los proyectos productivos, y hasta el 90% de la inversión, con un límite de 55.000 euros, para los no productivos.

Entre las principales novedades de esta convocatoria destaca la ampliación del plazo de ejecución y justificación de los proyectos, que se extiende a tres anualidades. De este modo, las inversiones podrán ejecutarse entre los años 2026 y 2028, debiendo completarse el 10% antes de finales de 2026, el 40% antes del 1 de julio de 2027 y el 50% restante antes del 15 de septiembre de 2028.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, aplicando los criterios de baremación establecidos en la Estrategia de Desarrollo Local del GDR Terra e Auga. Tendrán carácter prioritario los proyectos vinculados a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, la transición energética, la atención a colectivos desfavorecidos, las artes y la conservación del patrimonio.

El GDR Terra e Auga recuerda que dispone de una oficina de atención abierta para asesorar a todas las personas interesadas en poner en marcha un proyecto en el rural, animando a contactar a través del teléfono 986 663 329 o del correo electrónico gdr@gdrterraeauga.gal.