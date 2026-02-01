Soutomaior gana en los juzgados una subvención denegada por la Diputación

Una sentencia le ha dado la razón al Concello de Soutomaior frente a la Diputación de Pontevedra por una subvención por importe de 350.000 euros para la obra del camino de Santiago a su paso por A Lavandeira.

Se trata de una partida correspondiente al plan Reacpon 2030 que los anteriores técnicos de la institución provincial, en 2021, rechazaron al considerar que el proyecto no cumplía los criterios, y que posteriormente, el actual gobierno de Soutomaior llevó a la vía judicial.

El asunto fue abordado en el pleno ordinario celebrado el viernes en la Casa da Cultura Rexina Míguel Noval durante el debate de una moción presentada por el PP en la que se aprobó solicitar a la Diputación que no presente un recurso a esta sentencia para evitar demorar más la obra. BNG y PSOE se abstuvieron después de que los populares no aceptasen una enmienda en la que el gobierno local solicitaba que la Diputación asumiera también el sobrecoste de la actuación por la subida de los precios de los materiales, ya que se trata de un proyecto de 2021 y los costes de ejecución con los precios actualizados elevarán el presupuesto de la obra.