Red Eléctrica mantendrá en el mismo lugar las torres que derribó Ingrid

Red Eléctrica Española mantendrá en los mismos puntos las torres eléctricas de alta tensión que derribó la borrasca Ingrid en Covelo hace ayer una semana.

Según fuentes de la compañía, los trabajos se iniciarán de inmediato con nuevos apoyos y una mejora en la resistencia, pero no se variará su ubicación tal y como pide el vecindario, ya que se debe respetar el proyecto actual.

Tal y como adelantó Faro de Vigo el domingo 25 a través de su edición web, la borrasca provocó la caída de dos torres de alta tensión y dejó parcialmente dañada una tercera en el entorno de Castelo do Faro, en el municipio de Covelo. A pesar de la espectacularidad del incidente, no hubo que lamentar daños personales.

Como consecuencia del derrumbe, algunos de los cables se rompieron, mientras que otros quedaron esparcidos por la zona, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en el entorno.

Una de las torres caídas —concretamente la T49— se sitúa delante del mirador de Castelo do Faro, propiedad del Concello de Covelo, y su colocación fue polémica ya que afecta a la práctica del deporte de parapente, pues era uno de los lugares idóneos para el despegue.

Los vecinos mostraron su sorpresa por la caída de las moles metálicas indicando que es una zona de fuertes vientos y que la torre más alta, y que al parecer arrastró a la segunda en su caída —la T50—, fue colocada en un lugar elevado sin resguardarla cuando existían posibilidades de colocarla en la ladera para que el terreno cortase el viento. La ubicación coincide con el punto más alto de la provincia de Pontevedra.

Las infraestructuras afectadas forman parte de una línea de alta tensión propiedad de Red Eléctrica Española, destinada a comunicar varios parques eólicos y a integrarse en el sistema de evacuación de energía que conecta con Portugal.

Su entrada en servicio se retrasó por problemas en la línea en Portugal que todavía no se han resuelto, por lo que la caída de las dos moles no significa un nuevo retraso y ha sido, en cierto modo, providencial, ya que el sistema no ha entrado en servicio y abre la puerta al refuerzo de estas y otras torres.

Como también informó Faro, en Portugal Rede Eléctrica Nacional (REN) sacó el verano pasado a exposición pública el proyecto con los cambios de la línea en 8,06 kilómetros de los 65,8 kilómetros en total que la interconexión tiene en el país vecino. La operadora del transporte allí altera la ubicación de 14 torres, todas en el municipio de Monçao, justo al otro lado de la frontera con Galicia. «La necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para evaluar una ruta alternativa entre los apoyos P137 y P150 surgió de una solicitud de la autoridad reguladora, junto con los departamentos de Medio Ambiente y Energía, para encontrar una alternativa a la ruta previamente aprobada y licenciada que minimizara las preocupaciones expresadas durante la consulta pública del proyecto y su ejecución», explicó la homóloga en Portugal de Red Eléctrica en España.