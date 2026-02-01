«A rebelión da lectura» namora o público
A estrea da película que conta os 20 anos de activismo de Espazo Lectura enche o auditorio de Gondomar | A cinta participará en festivais nos vindeiros meses
Noventa e oito minutos de pura emoción que resumen vinte anos de corazón. «A rebelión da lectura» conquistou o público na súa estrea: os propios protagonistas da película, ducias de membros da asociacón Espazo Lecura que encheron onte o auditorio municipal Lois Tobío de Gondomar, e tamén aqueles e aquelas que compatiron con todos eles a proxección primeira da película que recolle a súa exitosa e incansable loita por espertar o gusto pola literatura na era das pantallas e dos produtos audiovisuais. Un traballo que lle valeu ao colectivo recoñecementos a nivel nacional como o Premio Liber á mellor iniciativa de fomento da lectura en bibliotecas abertas ao público hai dous anos entre outros galardóns. Pero poucos momentos viviu a familia de Espazo Lectura máis conmovedores que o de repasar todo ese traballo e compromiso nunha longametraxe que rematou cun longo e forte aplauso.
Non faltou o photocall na recepción dos convidados ao acto que abriron as directoras do filme, Asun G. Losada e Alma Costas, unha daquelas nenas esta última que medraron con Espazo Lectura desde que naceu e que hoxe seguen implicadas nos seus clubes e actividades. As dúas agradeceron o apoio das institucións e empresas que respaldaron a produción cinematográfica, a confianza da direciva da entidade, e tamén a axuda de empresas locais que se implicaron co proxecto e das noventa personas que colaboraron con aportacións no crowdfunding previo. A presidenta da asociación, Yaiza Peixoto, e o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, gabaron o traballo do equipo técnico que levou a cabo o documental e puxeron en valor o enorme labor deste colectivo cultural gondomarés que move a máis de 200 persoas, a metade rapaces, arredor dos libros en galego.
Escritoras como Ledicia Costas, Fina Casalderrey, Paula Carballeira e ecritores como Pedro Feijoo ou Fran Alonso, tamén editor, participan co seu testemuño na película que conmemora os vinte anos dos deste milagre que naceu en 2006 cunhas sesións de contacontos chamadas Contomar na biblioteca municipal da vila condal. As voces das persoas voluntarias que levaron a cabo actividades en Espazo Lectura todos estes anos e rapaces de todas as idades que as desfrutaron completan as entrevistas.
A banda sonora orixinal da longametraxe, composta por Margarida Mariño, presentouse tamén o venres en Spotify. A canción orixinal, «O cora», da Banda da Loba, pecha a película, que será presentada a diversos festivais nos vindeiros meses, segundo pretenden as directoras.
Ao filme e ás pezas musicais únese para conmemorar este vixésimo aniversario a publicación do álbum ilustrado co mesto título, escrito por Fran Alonso e con debuxos de Chus Rojo, editado por Cumio.
