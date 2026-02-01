Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteareas intensifica sus desbroces

D. P.

Ponteareas

La Concejalía de Desbroces e Xardíns intensifica su plan de actuaciones en distintas zonas del municipio. Así lleva a cabo trabajos de desbroce en la zona de San Blas, en Areas, y ya se han finalizado las intervenciones en las parroquias de Xinzo y Bugarín, atendiendo así a las necesidades de mantenimiento del territorio. A continuación, se procederá a la limpieza de varios tramos de la N-120 de titularidad municipal.

