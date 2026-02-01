Un perro mata a otros dos y hiere a sus dueños en Salceda
Un perro de guarda perteneciente a una empresa local de Salceda de Caselas se soltó el viernes y atacó repetidamente a varias personas que paseaban con sus mascotas. Según fuentes vecinales, el animal —al parecer un pastor alemán— protagonizó hasta cuatro agresiones, causando la muerte de dos perros y dejando a un tercero herido. También dos personas resultaron lesionadas al intentar defender a sus animales.
El suceso recuerda a otro ocurrido en junio de 2023 en el mismo municipio, cuando un perro pastor alemán se escapó y atacó a dos mascotas que paseaban con su dueña en la calle Victoriano Pérez Vidal. En aquella ocasión fue un yorkshire el que murió y la propietaria sufrió un mordisco en la mano, por lo que tuvo que ser evacuada en ambulancia. Los residentes denuncian que el perro responsable del incidente de este viernes es el mismo o pertenece a la misma empresa, y subrayan que el riesgo es conocido desde hace tiempo.
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
- Las filtraciones de un taller de A Madalena causan la contaminación del agua en Darbo
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma