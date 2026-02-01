Un perro mata a otros dos y hiere a sus dueños en Salceda

Un perro de guarda perteneciente a una empresa local de Salceda de Caselas se soltó el viernes y atacó repetidamente a varias personas que paseaban con sus mascotas. Según fuentes vecinales, el animal —al parecer un pastor alemán— protagonizó hasta cuatro agresiones, causando la muerte de dos perros y dejando a un tercero herido. También dos personas resultaron lesionadas al intentar defender a sus animales.

El suceso recuerda a otro ocurrido en junio de 2023 en el mismo municipio, cuando un perro pastor alemán se escapó y atacó a dos mascotas que paseaban con su dueña en la calle Victoriano Pérez Vidal. En aquella ocasión fue un yorkshire el que murió y la propietaria sufrió un mordisco en la mano, por lo que tuvo que ser evacuada en ambulancia. Los residentes denuncian que el perro responsable del incidente de este viernes es el mismo o pertenece a la misma empresa, y subrayan que el riesgo es conocido desde hace tiempo.