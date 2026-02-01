Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja

El caso se investiga como un posible caso de violencia de género

Coche de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Elena Villanueva

A. Chao

Vigo

Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda (Mos) con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. Según ha podido saber este periódico, el asesinato, que se produjo al filo de las 13:30 de esta mañana, se investiga como caso de violencia de género.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Guardia Civil y Policía Local. Fue la hermana de la víctima quien la encontró y también vio cómo su pareja abandonaba la casa. Ahora, los cuerpos de seguridad tratan de localizar al hombre. No constaban denuncias previas por violencia de género.

