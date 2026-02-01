La Guardia Civil frustra el encierro de la Plataforma da Sanidade en Ponteareas
Integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Condado se encerraron este sábado en el centro de salud de Ponteareas como forma de protesta para denunciar la situación de la atención sanitaria en la comarca. Según relataron los propios participantes, su intención era permanecer en el edificio de forma pacífica, ocupando un espacio reducido y sin interrumpir la actividad del PAC.
Sin embargo, poco después de iniciarse la acción, agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar y comunicaron a los manifestantes que debían abandonar las instalaciones. Los manifestantes aseguran que la intervención se produjo a raíz de la insistencia de la jefa de servicio del centro.
Según su versión, no existía motivo de alarma ni estaban realizando ningún altercado, incluso intentaron negociar permanecer en un punto concreto del edificio donde no interfiriesen, pero la propuesta fue rechazada. Tras consultar con la dirección del centro, los agentes reiteraron la orden de desalojo, que los manifestantes acataron sin oponer resistencia.
A pesar de la marcha pacífica, la Benemérita procedió a identificar a todas las personas que participaban en el encierro, el segundo que se realizaba.
