Un concierto conmemora los catorce años de la Eurociudad

D. P.

Tui / Valença

El Teatro Municipal de Tui acogerá el próximo sábado, día 7, a las 20.00 horas, el concierto del 14º Aniversario de la Eurocidade Tui-Valença.

A cargo de la Academia de Música da Fortaleza de Valença y del Conservatorio Profesional de Música de Tui, ofrecerá fado, gaita y agrupaciones que expresan la identidad cultural compartida. El «Himno de la Alegría» cerrará el acto en galego y portugués, para celebrar la unión transfronteriza entre ambas comunidades.

Participarán el alcalde Enrique Cabaleiro y el presidente José Manuel Carpinteira. La entrada será libre hasta completar aforo.

