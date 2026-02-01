El Cineclub Poleiro dona sus DVD y Blu-ray al Espazo Isaura Gómez de Tomiño

Tras 26 años de actividad, el Cineclub Poleiro culmina su trayectoria con un importante legado cultural: la donación de más de 200 DVD y Blu-ray al Espazo Isaura Gómez, de Tomiño. La entrega se formalizó el jueves durante una visita a la Biblioteca Municipal de Tomiño por parte de representantes del cineclub, entre ellos de la periodista Rita Alonso, y de la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

La colección reúne una destacada selección del mejor cine internacional de las últimas décadas, con obras firmadas por directores de referencia como Gus Van Sant, Jim Jarmusch, Leos Carax, Paul Thomas Anderson, Aki Kaurismäki, Wong Kar-wai o Todd Haynes. Muchas de estas películas son ya clásicos contemporáneos y algunas resultan difíciles de encontrar hoy en día.

Para la alcaldesa, esta donación «permite que una colección cinematográfica de gran valor pase a formar parte del patrimonio público de Tomiño», favoreciendo que nuevas generaciones descubran obras clave del cine de autor.

El Cineclub Poleiro, fundado en 1998 dentro de la Asociación Cultural Eliseo Alonso, programó cine de forma casi ininterrumpida durante 26 años, primero en el antiguo Cinema Avenida da Guarda y posteriormente en el Auditorio Multiusos de Goián. Sus proyecciones mensuales ofrecieron durante décadas un punto de acceso estable al cine independiente en una comarca sin salas comerciales.

Esta es la segunda donación de la asociación: en octubre ya había entregado a la biblioteca doce obras del escritor goianés Eliseo Alonso y otros títulos de interés local. El Espazo Isaura Gómez acogerá ahora ambos legados, reforzando su papel como nuevo centro cultural de referencia en Tomiño.