Un guardia civil salva a un hombre que se atragantó en un restaurante de Nigrán

Un guardia civil fuera de servicio logró salvar la vida de un hombre que se estaba atragantando mientras comía en un restaurante de Nigrán, en un suceso ocurrido el pasado sábado a primera hora de la tarde.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.45 horas, cuando el sargento primero, jefe del Destacamento de Seguridad de Vigo, se encontraba almorzando en el establecimiento. En una mesa cercana, un hombre de edad avanzada, que comía acompañado de su esposa, comenzó a mostrar signos de asfixia, realizando gestos de angustia que alertaron al agente.

Al percatarse de la situación, el sargento se levantó de inmediato y, junto a otro comensal joven, acudió en auxilio del afectado. En un primer momento, el joven le ofreció agua, que el hombre expulsó violentamente por la nariz, lo que evidenciaba una obstrucción grave de las vías respiratorias. Las palmadas en la espalda tampoco dieron resultado.

La falta de oxígeno provocó que el hombre se desplomara en el suelo. Ante la gravedad del momento, el guardia civil actuó con rapidez, lo sujetó por la espalda y le practicó la maniobra de Heimlich hasta que consiguió que expulsara un trozo de patata que le causaba la asfixia.