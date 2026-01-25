Rivas no recepcionará las obras de la AP-9 hasta resolver deficiencias

El Concello de Redondela rechazó esta semana la recepción de las obras de reposición de la AP-9 en Chapela. La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, justificó que no recepcionarán los trabajos «ata que os técnicos municipais poidan comprobar o estado das obras e se resolvan as posibles deficiencias». La empresa concesionaria de la autopista, Audasa, citó al Concello «sen tempo suficiente para realizar as comprobacións técnicas necesarias». El gobierno local advierte que es necesario verificar que el resultado de las obras «se corresponde co proxecto e que cumpre cos compromisos acadados».

La regidora pone como ejemplo de uno de los acuerdos incumplidos la reposición de la Fonte do Cornido, en Chapela, que no se repuso como constaba en el proyecto. Se trata de una de las fuentes más antiguas del barrio de Igrexa y que fue retirada junto con un lavadero a causa de la ampliación de la autopista. «No documento de reposicións consta a recuperación da fonte de pedra cunha parede ornamental e bancos, e Audasa non o fixo», denuncia Rivas. La regidora advierte que no va a consentir que la concesionaria incumpla los acuerdos adquiridos y que va a hacer valer «los dereitos da veciñanza que leva décadas padecendo os prexuízos da AP-9». El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, señala también que la reposición de la fuente es una demanda «histórica» de la parroquia que Audasa tiene el deber de reponer.

El Concello tiene también conocimiento de otras incidencias en los servicios e instalaciones a causa de las obras de reposición de las vías afectadas. El gobierno local afirma que «ata que os técnicos municipais realicen todas as comprobacións pertinentes, non se procederá á recepción das obras». Desde el gobierno local reiteran también su disposición para continuar «coa coordinación técnica e administrativa necesaria para a correcta finalización do procedemento».