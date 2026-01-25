PSOE y BNG alertan por una «fuerte subida» del recibo del agua en Ponteareas

Los grupos municipales del PSdeG-PSOE y del BNG en Ponteareas han alertado de una subida del precio del agua y del saneamiento propuesta en una ordenanza presentada por el gobierno local de PP e independientes.

Según denuncian ambas formaciones, la modificación supondrá un incremento muy significativo de la factura para familias y comercios, especialmente por el aumento de las cuotas fijas. El PSdeG cifra el incremento total en un 1080% en las cuotas trimestrales, al pasar de 5,98 euros en 2025 a 70,62 euros en 2026 solo por estar conectado a la red, antes incluso de contabilizar el consumo.

Por su parte, el BNG recuerda que esta subida llega después de un incremento cercano al 25% aplicado ya en 2025, y critica el cambio de facturación trimestral a bimestral, lo que, en su opinión, penaliza especialmente a quienes hacen un uso responsable del agua. Según sus cálculos, una familia con consumo mínimo pasará de pagar alrededor de 200 euros al año a cerca de 300, mientras que un pequeño comercio podría superar los 530 euros anuales, lo que supone subidas de entre el 50% y el 140%.

Ambos grupos coinciden en señalar que el nuevo modelo beneficia principalmente a la empresa concesionaria del servicio y no a la ciudadanía. La portavoz socialista, Vanesa Fernández, calificó la medida de «subida abusiva y desproporcionada», mientras que el edil del BNG, Xosé Carlos Vázquez, advirtió de que se trata de «una decisión política que tendrá un fuerte impacto en la economía diaria de las familias y del comercio local».

Tanto PSdeG como BNG reclaman al gobierno municipal que reconsidere la ordenanza y apueste por un modelo de tarifas más justo, que garantice el acceso a un servicio básico sin convertir el recibo del agua en una carga excesiva para la población.