Porriño, A Guarda y Baiona abandonan Galicia Suroeste tras subir las cuotas

Tensión en la dirección del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Galicia Suroeste Eurural, que preside la alcaldesa de Tomiño, Sandra González (BNG), tras el abandono de los concellos de Porriño, A Guarda y Baiona, en desacuerdo con las cuotas impuestas.

Además, la dirección de Galicia Suroeste decidió dejar fuera a la Diputación de Pontevedra, organismo que también formaba parte de la entidad, por no realizar aportaciones económicas. Esta «suspensión» tendrá efectos desde el 1 de febrero, según ha podido confirmar FARO con el propio GDR y con la institución provincial.

Tanto Porriño como Baiona y A Guarda —los tres gobernados por el PP— no abonaron las cuotas correspondientes a 2025 y la entidad giró los recibos de 2026. Fue en ese momento cuando los tres concellos dejaron el grupo al considerar que el geodestino no tendría un retorno suficiente para sus municipios. En concreto, estiman que las cuotas, entre 6.000 y 8.500 euros anuales, son excesivas en relación con los beneficios obtenidos.

Aunque el dinero se destina formalmente al GDR, los concellos señalan que las cuotas se emplean fundamentalmente para la gestión del geodestino, una figura impulsada por la Xunta que permite a municipios limítrofes trabajar conjuntamente en la promoción del turismo.

«No vemos utilidad»

Los tres alcaldes, que confirmaron a FARO su salida —Alejandro Lorenzo (Porriño), Roberto Carrero (A Guarda) y Jesús Vázquez Almuiña (Baiona)— coinciden en señalar que la decisión responde a criterios de utilidad y rentabilidad. «No se ve una utilidad real para el coste», afirman, y niegan que se trate de una decisión política, pese a que la mayoría de los concellos del GDR están gobernados por BNG y PSOE. «Ese mismo dinero podemos invertirlo en acciones propias», apunta Lorenzo. «No vemos que lo que se invierte ahí sea efectivo desde el punto de vista de la promoción de nuestros ayuntamientos», indica Vázquez Almuiña. «Estábamos aportando dinero y esa aportación no se veía refrendada con actuacion en el municipio», señala Carrero.

Además, recuerdan que existen concellos gobernados por el PP, como Oia y Mos, que continúan formando parte del grupo, «por lo que no existe una directriz política», apunta Sheila González, concejala de Turismo de Baiona.

Galicia Suroeste Eurural cuenta con numerosos socios públicos y privados, aunque solo las instituciones públicas abonan cuotas. Los fondos aportados se destinan a los gastos corrientes , al mantenimiento de la plantilla de tres personas y a gastos extraordinarios, como la presentación de proyectos para concurrir a ayudas europeas.

La presidenta, Sandra González, considera un hecho insólito este abandono «después de que este GDR hubiese gestionado más de 25 millones de euros para nuestro territorio desde 2008, no ha ocurrido en ningún GDR de Galicia, solo aquí».

Varios alcaldes y alcaldesas de la zona señalan que la salida de un concello de la asociación no implica necesariamente que el municipio quede excluido de las medidas de desarrollo rural, ya que existen otras entidades —como comunidades de montes o asociaciones— que también forman parte del GDR, y hay proyectos de emprendedores, asociaciones o empesas locales que pueden ser subvencionados con programas europeos.

Por otra parte, la cantidad que el GDR solicitó a la Diputación de Pontevedra para 2026 asciende a 20.000 euros. A finales de 2025, la entidad remitió un escrito en el que anunciaba la «suspensión» de la institución provincial como socia por lo que desde el 1 de febrero, la Diputación ya no participará en el GDR, ya que, según explicó a este diario un portavoz autorizado, «desde comienzos del actual mandato la Diputación decidió priorizar su acción de gobierno directa en los ayuntamientos, sin discriminaciones territoriales, por un criterio de eficiencia en el empleo de recursos públicos».

«La Diputación, con sus políticas, ya tiene una intervención muy significativa en el desarrollo rural», añadió la misma fuente, que subrayó además que «el gobierno de Luis López sigue mostrándose dispuesto a participar en aquellos proyectos que sean considerados estratégicos para el rural, sean promovidos por los GDR o por otras entidades».

Noticias relacionadas

Un GDR muy extenso

El GDR «Galicia Suroeste–Eu Rural» está formado por concellos de cuatro comarcas naturales: Baixo Miño (Oia, A Guarda, Tomiño, O Rosal y Tui), Louriña (Porriño y Mos), Val Miñor (Gondomar, Baiona y Nigrán) y Redondela (Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes). Se trata de una asociación muy extensa, integrada por entidades públicas y privadas, y también muy heterogénea , con una gran diversidad de colores en los gobiernos locales.Esa heterogeneidad se refleja también en sus recursos productivos, en sus necesidades, en su idiosincrasia, en sus paisajes e incluso en su clima. Aunque todos los concellos están interconectados, sus diferencias son notables, pero constituyen también una oportunidad para enriquecerse mutuamente y, juntos, convertirse en uno de los pilares del impulso del sur de Galicia.La salida directa de tres entidades públicas de tres comarcas diferentes no es un hecho anecdótico: es la demostración de una falta de cohesión y de diálogo, y el indicio de un fracaso que debe ser analizado con detenimiento, no solo por quienes se marchan, sino también por quienes permanecen. Nadie rompe un principio de solidaridad institucional en democracia por meras razones políticas —por más que el trumpismo haya llegado para quedarse como corriente de pensamiento— ni tampoco por la simple relación entre un coste y su retorno en beneficios. Deben existir razones de mayor calado que las explicadas, y no parece beneficioso para nadie dejar los conflictos a medio resolver, confiando en que el tiempo los cure.