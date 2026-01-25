A plataforma da sanidade facilita autobuses para a protesta de Santiago
REDACCIÓN
Baiona
A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Val Miñor realizará mañá luns 26 un acto informativo no mercado e Sabarís de cara á manifestación convocada o domingo 1 de febreiro en Santiago ás 12.00.
O colectivo convida a participar na protesta e facilita autobuses desde o parador de Baiona ás 9.30, da estación de Gondomar ás 10.00 e do Concello de Nigrán tamén ás 10.00. Para reservar praza hai que chamar ou mandar un whatsapp aos números 609801138 (Baiona), 639872750 (Gondomar) e 629207579 (Nigrán).
