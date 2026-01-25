O Rosal pone en marcha tres nuevos cafés en igualdade

El Concello de O Rosal pondrá en marcha a partir del próximo 29 de enero una nueva edición de los «Cafés en Igualdade», un ciclo de encuentros ya consolidado que recorrerá distintas parroquias del municipio con el objetivo de generar espacios de diálogo y reflexión en torno a la identidad y la salud desde una perspectiva feminista.

El primer café tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 17.30 horas en el Bar O Floro, en Marzán, bajo el título «Reencontro coa túa nena interior», a cargo de Rosalía Campos, psicóloga de Adamia Psicología, y centrada en la revisión de la historia personal y el autocuidado.

El ciclo continuará el jueves 26 de febrero en la Cafetería Juan con la charla «A beleza é ser diferente. A miña particular forma de ser muller», impartida por Ana Pérez Cardoso, sexóloga especialista en Educación, Género e Igualdad. La programación se cerrará el jueves 26 de marzo en el bar San Martiño de Martín con el encuentro «Hormonas e saúde», en el que se abordará la endometriosis desde la experiencia de Diana Ayude, matrona especialista en Obstetricia y Ginecología.