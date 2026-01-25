Un joven, herido por arma blanca en una pierna tras una pelea en Arcade

La Guardia Civil fue alertada por el servicio de emergencias 112 a las 22.00 horas de la noche de este sábado por una pelea en las proximidades de la estación de tren de Arcade.

Al llegar al lugar, los agentes ya no encontraron a ninguno de los intervinientes, aunque se les informó de que se produjo una pelea entre dos jóvenes y que uno de ellos apuñaló al otro en la pierna. Según ha podido saber FARO, el herido habría sido trasladado por su propio padre al Hospital Montecelo de Pontevedra.

Por el momento no se ha presentado denuncia en relación con estos hechos.