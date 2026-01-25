Un joven, herido por arma blanca en una pierna tras una pelea en Arcade
Los agentes de la Guardia Civil acudieron a la estación de tren tras ser alertados, pero no encontraron a los implicados
La Guardia Civil fue alertada por el servicio de emergencias 112 a las 22.00 horas de la noche de este sábado por una pelea en las proximidades de la estación de tren de Arcade.
Al llegar al lugar, los agentes ya no encontraron a ninguno de los intervinientes, aunque se les informó de que se produjo una pelea entre dos jóvenes y que uno de ellos apuñaló al otro en la pierna. Según ha podido saber FARO, el herido habría sido trasladado por su propio padre al Hospital Montecelo de Pontevedra.
Por el momento no se ha presentado denuncia en relación con estos hechos.
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo