El II Eurocidade e Educación vuelve a Tui y Valença
El congreso abordará la crisis de la sociedad democrática los próximos viernes y sábado
La Eurocidade Tui-Valença será escenario los días 30 y 31 de enero del II Congreso Internacional Eurocidade e Educación, un encuentro que abordará como temas centrales los valores y la crisis del modelo de sociedad democrática.
El congreso contará con la participación de destacadas personas expertas en educación a nivel nacional e internacional y se desarrollará en dos sedes. La primera jornada, el viernes por la tarde, tendrá lugar en el auditorio de la Escola Superior de Ciencias Empresariais (ESCE) de Valença, mientras que el sábado las actividades se trasladarán a Tui, tanto en horario de mañana como de tarde.
El acto inaugural se celebrará el viernes a las 18.00 horas en Valença, con la presencia de autoridades españolas y portuguesas. A continuación, el doctor Antonio Sampaio Novoa impartirá la conferencia inaugural titulada «La crisis de nuestro modelo de sociedad democrática: razones y perspectivas», que será moderada por Xosé Manuel Cid, de la Universidade de Vigo. A las 20.15 horas se presentarán experiencias socioeducativas en Valença dentro del proyecto de Escolas Bilingües e Interculturais da Fronteira.
